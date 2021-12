Bouw vakantiehuisjes op Veerse Kreek ligt stil door financiële problemen aannemer: ‘Het is een drama’

dag huis! In deze burgemees­ters­wo­ning woonde ooit de ‘pornoko­ning’ van Sluis: ‘In dat grote ronde bed zijn vast veel films gemaakt’

SLUIS - Gratis parkeren in het hartje van Sluis? Het lijkt een moeilijke zaak, maar het is zeker mogelijk. Moet je er alleen wel even een aardig bedrag voor op tafel leggen, om de voormalige burgemeesterswoning op de kop te tikken. Maar dan krijg je ook wat. De woning die deze week centraal staat, is bijzonder groot en kent een rijke geschiedenis. Huidig bewoonster Anne-Marie Bron (58) vertelt met veel plezier over haar geliefde woning.

