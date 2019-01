Bouw hotel Zoutelande kan doorgaan

Frank Neefs vertrekt als rector van het Zwin College en als bestuurs­lid van VO-Zeeuws-Vlaanderen

15:21 TERNEUZEN - Frank Neefs vertrekt per 1 augustus als lid van VO Zeeuws-Vlaanderen, het overkoepelend bestuur van de drie Zeeuws-Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs. Neefs zit in dat bestuur omdat hij ook rector is van het Zwin College in Oostburg. Ook die functie legt hij dan neer.