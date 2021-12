Bouw hoogspanningsstation bij bedrijventerrein Zierikzee; Kiezen of kabelen voor Bergen op Zoom

VIDEO Depot van PostNL in Goes zendt vlak voor kerst recordaan­tal pakketjes uit: 49.000 in één dag

GOES - In het postsorteercentrum in Goes gaan de donderdag voor kerst 47.000 pakketten op weg naar hun bestemming. ,,Normaal zouden het er 32.000 zijn”, vertelt depotmanager Wil van der Schelling. Woensdag werd zelfs een record aantal pakketjes verwerkt: maar liefst 49.000.

9:38