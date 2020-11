Botsing tussen twee tankers in Terneuzen

Video 37-jarige voetganger ligt gewond op straat in Vlissingen, automobi­list doorgere­den

8 november VLISSINGEN - Een 37-jarige Vlissinger is vanochtend in de Van Dishoeckstraat in Vlissingen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De bestuurder van dat voertuig reed door. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.