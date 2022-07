Bosbranden teisteren Zuid-Europa; Zeeland in opperste paraatheid vanwege droge natuur

column jan vantoortelboom Ik heb geen zin weer in mijn kont te worden gestoken

Ik heb een daas die mij en mijn gezin met rust laat. Ik herinner me dazen en hun beten vooral van de kayaktochtjes die we weleens deden in de Ardennen. Het zijn rotbeesten, ze konden je erg lang achtervolgen om je te pakken te krijgen en je was nooit op tijd om ze dood te meppen, want dan hadden ze al gebeten. Ze bijten zelfs door T-shirts heen.

17 juli