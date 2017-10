Bos zoekt Zeeuw

Treinverkeer tussen Goes en Kruiningen stilgelegd door trein met vastgelopen remmen

13 oktober KAPELLE - Het treinverkeer tussen Goes en Kruiningen-Yerseke is vrijdagavond om 19.00 uur stilgelegd vanwege een vermeende brand in een goederentrein bij Kapelle. Na inspectie bleek dat er geen brand was, maar dat de trein kampte met vastgelopen remmen.