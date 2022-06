Borsselse badkuiprace blijft een hit, maar niet iedereen haalt droog de eindstreep

Het was zondagmiddag afgeladen vol aan de Paardegatse watergang, net buiten het dorp. Het was dringen voor een goed plaatsje bij het water, om zo alles goed te kunnen zien. Al in de eerste race ging het los. De badkuipboot van twee deelnemende dames liep al snel vol water en kapseisde. De vrouwen haalden een nat pak.