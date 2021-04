Borsele wil verkeerscentrale houden, ook als tunnel tolvrij is

Eva Vroegop promoveer­de op vakantie­her­in­ne­rin­gen: ‘We kijken vaak door een roze bril terug’

4 april GOES - We gaan op vakantie om te ontspannen, maar volgens psychologen is ons stressniveau binnen een week na terugkeer weer op het oude peil. Toch kunnen herinneringen aan een geslaagde trip ons veel langer een fijn gevoel geven. De in Goes opgegroeide Eva Vroegop studeerde jaren op dit onderwerp en promoveerde afgelopen week in Zwitserland.