Borsele landelijk koploper in zonne-energie

Deze app vindt werk(nemers) over de grens: swipen maar!

14:03 SINT PHILIPSLAND - Een app om werk(nemers) over de grens te vinden. Dat is GrensMatch. De app is in het leven geroepen omdat het voor werkgevers steeds moeilijker is om openstaande vacatures te vervullen. Door over de grens te kijken is de kans op een match groter.