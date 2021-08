Bootje slaat om op Oosterschelde, opvarenden gered

Nazomerfes­ti­val is thuiskomen voor Maike Boerdam: ‘Heerlijk dat we weer mogen spelen’

8:30 SLUIS - In de locatievoorstelling Grenspaal 369, waarmee het Zeeland Nazomerfestival volgende week dinsdag opent, strandt een Afrikaanse bootvluchtelinge in de monding van Het Zwin. Door de coronapandemie is de première een jaar later dan gepland, maar het thema is niet minder actueel. ,,Het is alleen maar acuter geworden.”