Boogaard in Zoutelande is de beste kustcamping: ‘Heel mooie verrassing’

ZOUTELANDE - Minicamping Boogaard in Zoutelande is door bezoekers van beoordelingssite Zoover gekozen tot beste camping aan zee van Nederland. De camping kreeg gemiddeld een rapportcijfer van 9,83. ,,Zulke cijfers haalde ik op school niet”, lacht eigenaar Adrie Boogaard, voor wie de beoordeling vanochtend een ‘heel mooie verrassing’ was.

,,We zijn een kleinschalig bedrijfje en dan is het fijn dat klanten zo tevreden zijn dat ze hun waardering op Zoover willen zetten”, zegt Boogaard. Wat het geheim van de camping is? ,,Ik denk dat je basisvoorzieningen goed moeten zijn, we hebben wat comfort en luxe, zoals nogal wat privésanitair. Maar vooral de persoonlijke aandacht is onze kracht; niemand is hier een nummer, elke gast die arriveert krijgt een rondleidinkje. En we zitten natuurlijk in een mooie omgeving.”

De minicamping zit vandaag vol aan het begin van de vakantie, maar het voorseizoen was ook al prima. ,,We mochten op 1 maart open; toen was het voorjaarsvakantie en was de bezetting al direct goed.” Heeft Boogaard nog wensen? ,,Dat we ook in de winter open mogen zijn. Nu moeten we nog dicht van 15 november tot 1 maart, maar we zijn er met al onze voorzieningen klaar voor om het hele jaar open te zijn. Er is eigenlijk geen enkele reden om dat niet te doen, alleen ontbreekt de politieke wil in de gemeente nog om dat mogelijk te maken.”

Vijf keer Zeeland in top-10

Zeeland doet het uitstekend in de Zoover-verkiezing: de helft van de campings in de top-10 is er gevestigd, waarvan maar liefst drie in Zoutelande. Naast Boogaard zijn het Wulpen in Cadzand (gemiddeld cijfer 9,08), Boudewijnskerke in Zoutelande (8,91), Muralt in Scharendijke (8,90) en Werendijke in Zoutelande (8,87).

Zoover onderzocht op basis van duizenden reviews welke campings aan zee het best worden beoordeeld. Naast Zeeland worden vooral de Waddeneilanden hoog gewaardeerd, met in de top-10 een camping op Terschelling en twee op Texel.