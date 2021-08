Boodschappen doen in de natuur: ‘De zaligheden liggen hier voor het oprapen’

Wildplukwijzer wijst de weg

Je moet het maar weten. Een handige wegwijzer is de Wildplukwijzer (app of website). Die geeft aan wat er in de buurt te vinden is. Duindoorn in Dishoek bijvoorbeeld. Cathy Maas uit Vogelwaarde is wildpluk-expert, natuurgids en herboriste. Ze vertelt hoe je de knaloranje bessen verwerkt zonder je aan de scherpe stekels te verwonden. Maas: ,,De takken in stukken knippen, met bessen en al in de vriezer en ze daarna los slaan. Ik doe de takken tegenwoordig met bessen en al in de sappan. Resultaat: heerlijk duindoornsap.”