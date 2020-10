Bonita-modewinkels in Terneuzen en Goes sluiten de deuren

VIDEO Steeds meer Zeeuwen slaan een balletje op de golfbaan: ‘Competi­tief en sociaal uitje’

27 oktober GOES - Een balletje slaan op de golfbaan. Steeds meer Zeeuwen doen het. Door corona zit de golfsport behoorlijk in de lift. Golfbaan Reymerswael aan de Westerschelde bij Rilland ziet het aantal nieuwe leden verdriedubbelen. En ook in Goes en Middelburg zien ze een flinke stijging. Het succes? ,,Je bent lekker bezig in de buitenlucht”, zegt Jannemieke de Visser van de Goese Golf.