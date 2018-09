Bond van Oranjeverenigingen: stop met het oplaten van ballonnen

Elf Bevelandse burgemees­ters in anderhalf jaar, en nummer 12 en 13 zijn op komst

18:00 WISSENKERKE - Op de Bevelanden is het een komen en gaan van burgemeesters. Marcel Delhez vertrekt van Noord-Beveland naar Veldhoven en maakt zo de weg vrij voor een twaalfde Bevelandse burgemeester in anderhalf jaar. En of dat nog niet genoeg is; Kapelle zet de teller later dit jaar zelfs op 13.