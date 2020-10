Bommenkerkhof in Oosterschelde: Opruimen kost miljarden, afdekken tientallen miljoenen

Wat er met het bommenkerkhof in Nationaal Park Oosterschelde moet gebeuren is al vele jaren onderwerp van discussie. Tot nu toe vond het Rijk het niet nodig om tot ruiming of afdekken over te gaan, wel vond onlangs nieuw onderzoek plaats. Eind augustus haalden duikers van de Explosieven Opruimings Dienst van Defensie (EODD) twintig explosieven boven water die door TNO verder worden onderzocht. Wat de staat van de munitie is, is nog niet bekend. Het onderzoek is nog in volle gang, laat een woordvoerder van het onderzoeksinstituut weten. De uitkomst wordt eind dit of begin volgend jaar verwacht.