‘Bommen en granaten horen niet in de Oosterschelde’

Droombaan kwijt en taakstraf voor Bressiaan­der

9:57 MIDDELBURG - Dat drank meer kapot maakt dan je lief is, daar is de 23-jarige Bressiaander M.D. inmiddels van overtuigd. Door de drank plus nog het een en ander ging zijn droom voor een speciale opleiding en dus ook zijn droombaan in rook op.