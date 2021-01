Bokslegende Rudi Lubbers (75) ontsnapte aan watersnoodramp in Vlissingen: ‘Ons huis, onze spullen, alles was weggespoeld’

Vlak voor de Watersnoodramp van 1 februari 1953 verlaat de dan 7-jarige Lubbers samen met zijn ouders, broers en zus Vlissingen, de stad waar hij is grootgebracht. ,,We waren net vertrokken omdat we de huur niet meer konden betalen”, vertelt Rudi Lubbers (75) nu. Een tragedie blijft het gezin daardoor bespaard, want niet veel later wordt hun huis opgeslokt door het woeste water. ,,Ik vond het verschrikkelijk om weg te gaan uit Vlissingen. We hadden nog net genoeg geld om een oude pipowagen te kopen, daarmee trokken we het land in. En toen hoorden we plots op de radio dat heel Vlissingen was weggespoeld. Ons huis, onze spullen, alles was weg. We waren aan een ramp ontsnapt. Een paar weken later, het moet eind februari zijn geweest, zijn we teruggegaan naar Zeeland om naar spullen te zoeken, want onze inboedel lag nog in het huis. Die zouden we later ophalen omdat we plotsklaps waren vertrokken. Maar er was niets meer. Achteraf was het een wonder, het kon geen toeval zijn dat we net weg waren.”