Boerin Bertie vlogt over boerderijleven

Zeeland telt steeds meer snel groeiende bedrijven

13:26 VLISSINGEN - Het aantal vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Zeeland is in 2016 toegenomen tot 435. Dat zijn er 55 meer dan in 2015, blijkt uit CBS-cijfers die gepubliceerd zijn op Waarstaatjegemeente.nl. De gemeenten met de grootste toename van snelle groeiers zijn Tholen, Middelburg en Schouwen-Duiveland.