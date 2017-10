Boerin Bertie vindt haar grote liefde in Rosita uit Wilnis

,,Altijd fijn, interviewers van buiten Zeeland, dan kunnen we ze weer bolussen serveren’’, klinkt het enthousiast uit de mond van Bertie Steur (43) en haar nieuwe liefde Rosita (38). Want zelf vinden ze de zoete, kleverige bolussen het allerlekkerst. Terwijl de uit de kluiten gewassen Franse Bulldog Fidèle (11) haar plekje heeft gevonden in de hoek van de keuken van het huis van Bertie aan de rand van Renesse, vertellen de tortelduifjes aan de keukentafel over hun opvallende liefdesavontuur.

Quote Ik was vijf jaar lang zonder resultaat op zoek naar de liefde geweest Rosita Brouwer Rosita en Bertie zijn sinds hun hereniging in januari van dit jaar onafscheidelijk. Geen klef gedoe, maar wel steeds elkaar opzoekende ogen, handen die over de knie wrijven. De relatie heeft overigens al een eerste uitdaging doorstaan: het samen opknappen van het vakantiehuisje van Bertie, verderop in het kleine Zeeuwse dorp, dat het stel verhuurt aan voornamelijk Duitse toeristen. Rosita is de ‘facilitair medewerker’ en Bertie gaat eropaf wanneer de technische diensten van de akkerbouwster nodig zijn. ,,Bij de Duitsers ben ik niet bekend’’, zegt Bertie nuchter. ,,Dat werkt lekker door.

Voorkeuren

De bescheiden Bertie werd ineens BN’er door haar deelname in Boer Zoekt Vrouw, waarin ze op zoek ging naar een geliefde. Rosita schreef op aanraden van een tante een brief, maar koos nog tijdens de opnames voor een andere vrouw waarmee ze in die periode ook aan het daten was.

,,Ik was vijf jaar lang zonder resultaat op zoek naar de liefde geweest en binnen een weekend dienden Bertie en de andere vrouw die ik via een datingsite had leren kennen zich aan’’, vertelt Rosita. ,,Wat ik toen voor Bertie voelde had ik nog nooit ervaren, maar ik wist niet of het wederzijds was’’, blikt Rosita terug.

En Bertie? Die mocht toen absoluut niets laten blijken van haar voorkeuren voor een van de dames. Rosita sprak tijdens de ‘dagdate’ haar twijfels uit, kondigde haar vertrek aan, maar peilde en passant ook nog even hoe populair ze bij Bertie was. En dat viel bij Bertie toen even helemaal verkeerd. ,,Je ging toch weg, waarom wilde je dat dan weten? Daar snapte ik helemaal niks van, want ik voelde ook die klik.’’

Quote Ik heb haar toen de volle laag gegeven. Dat was de enige keer dat we ooit ruzie hebben gehad Bertie Steur Daags na het afscheid tijdens de opnames van Boer zoekt Vrouw hebben ze elkaar nog even gebeld. ,,Ik was teleurgesteld en boos’’, blikt Bertie terug. ,,Dat werd geen prettig telefoongesprek, want ik heb haar toen de volle laag gegeven. Maar toen was ik mijn teleurstelling kwijt en kon ik verder.’’ Nu kijken ze elkaar aan. ,,Dat was de enige keer dat we ooit ruzie hebben gehad’’, concluderen ze nu tevreden. Saillant detail: pas tijdens de uitzendingen, maanden na de opnames, bleek dat Bertie het absoluut zag zitten met Rosita.

Bertie vond uiteindelijk, gevolgd door een miljoenenpubliek via Boer zoekt Vrouw, de liefde bij Esther. De relatie duurde twee jaar en strandde vorig jaar, twee maanden nadat Rosita en haar ex in oktober uit elkaar gingen. Het moment dat Bertie Expeditie Robinson won, eind vorig jaar, was voor Rosita een goede gelegenheid om weer eens van zich te laten horen. ,,Ik stuurde een berichtje via Facebook Messenger en had daar mijn mobiele nummer bij vermeld’’, legt Rosita uit. ,,Toen is het heel snel gegaan en hebben we uren gebeld samen’’, vertelt Rosita.

Bertie knikt en moet lachen. ,,We wisten niet dat als het gesprek meer dan twee uur duurt, de verbinding automatisch wordt verbroken.’’ Binnen drie maanden zijn de twee van 24 uur per dag bellen overgegaan tot 24 uur per dag samenwonen.

Rosita: ,,Het klikte heel goed tijdens de weekends, maar het reizen was zo vermoeiend tussen Renesse en Wilnis (een rit van zeker 1,5 uur, red.) dat we dat niet zouden trekken. Het samenwonen sinds april bleek ‘een gok’ te zijn, omdat ik twee kinderen heb (Rosita heeft een zoon van 9 en een dochter van 6 jaar oud), maar die voelen zich hier al thuis.

Wat ze zo leuk vinden aan elkaar? Rosita: ,,Bertie is ontzettend zichzelf en bij haar kan ik ook mezelf zijn, ik hoef me nooit aan te passen. In eerdere relaties wilde ik mezelf nog weleens wegcijferen, maar dat hoeft totaal niet bij Bertie.’’

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Bertie Steur en haar vriendin Rosita Brouwer uit Wilnis. © Marieke Mandemaker

Thuiskomen

Of dat bij Bertie ook zo is? ,,Dat heeft Rosita al heel mooi verwoord, dat is wederzijds. Je bent leuk zoals je bent, dus je hoeft echt niet te veranderen, ik verander mezelf ook niet.’’ Rosita: ,,We zijn misschien wel allebei te lief voor anderen en niet voor onszelf. Nu kunnen we lief zijn voor elkaar. Nu profiteren we van elkaars liefheid.’’

Voor de in Wilnis geboren en getogen Rosita, dochter van een transportondernemer, is de verandering naar Zeeland niet vanzelfsprekend. Toch ging het haar goed af. ,,Het voelde als thuiskomen. De mooie Zeeuwse omgeving maakte me stil.’’

Quote Wilnis of Renesse, het zijn allebei dorpen met platte weilanden Rosita Brouwer Bertie: Dat weet ik nog, dat je heel stil was toen je hier voor het eerst in de achtertuin stond.’’ Rosita met een lach: ,,Ik zag de mogelijkheden met de tuin, want daar is nog genoeg te doen. Maar ach, Wilnis of Renesse, het zijn allebei dorpen met platte weilanden.’’ Bertie veert op. Dat laat ze zich niet zeggen: ,,Ho Ho! Renesse loopt op en is dus niet plat.

Rosita: ,,Oké. En hier zijn geen koeien, maar is er akkerbouw. Verder mis ik wel dat je even naar de Hema kunt lopen, zoals dat in Wilnis wel was. Maar het is hier mooi en rustig en als we willen kunnen we de drukte opzoeken zoals in Goes of Rotterdam. De mensen zijn hier ook erg kalm, nuchter en nooit arrogant. Als Bertie bij mij in Wilnis zou komen wonen zou dat in het dorp misschien best een ‘ding’ zijn geweest. Maar hier is Bertie gewoon Bertie.’’

Of Rosita zich stierlijk gaat vervelen tijdens de donkere wintermaanden terwijl Bertie op het land is? Rosita: ,,Ik verveel me nooit in huis en zeker niet met de kinderen. Bertie: ,,In de winter hoef ik niet hard te werken als de wintertarwe eenmaal is gezaaid. Maar Rosita heeft volgens mij al een lijstje gemaakt?’’, kijkt ze vragend. ,,Ja’’, antwoordt Rosita: ,,Er moet nog flink wat administratie gedaan worden en denk je dan ook nog aan dat deurtje in het kippenhok?’’ Bertie moet lachen.

Meewerken in de akkerbouw zit er voor Rosita nog niet in, want er valt nog veel te leren over het bedrijf van Bertie, dat een kilometer van haar woonhuis, net buiten Renesse, te vinden is. Al vindt Bertie dat het best goed gaat: ,,Ze kan al wat gewassen herkennen’’, vertelt de gelukkige boerin. Rosita: ,,Ik kom toch uit een dorp, ik weet er wel wat vanaf hoor.’’ Bertie: ,,In Wilnis zijn toch alleen maar koeien?’’

Nachtje logeren

Quote Ik mis het wel dat ik niet even gauw bij familie langs kan Rosita Brouwer Inmiddels is Rosita niet meer zo bang meer voor het enorme paard Clark dat in het weiland loopt met de andere paarden Vince, de 31-jarige merrie Elma en koe Mara. Rosita: ,,Ik kan hier al best veel regelen rondom het huis, op een word-documentje heb ik geschreven hoe ik de paarden moet voeren. Dat komt goed, dus Bertie zou best een dagje weg kunnen blijven van hier.’’ Toevallig, omdat de scholen deze week staken, gaat Rosita een dagje met haar kinderen naar familie in Wilnis. ,,Ik mis het wel dat ik niet even gauw bij familie langs kan’’, vertelt ze. ,,Daarom blijven we gezellig daar een nachtje logeren.’’

Bertie gaat niet mee en realiseert zich: ,,Dat is dan de eerste nacht die we niet samen zijn sinds we samenwonen.’’