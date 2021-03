Boerin Bertie bestuurt de camper van Yvon Jaspers en Rico Verhoeven deelt pijnlijke wijsheid

Actrice Nicolette van Dam en haar liefde Bas Smit vierden afgelopen week vakantie in Zeeland. ,,Dit was 1 van onze leukste vakanties ever", zegt Smit. ,,Was nooit zo van de schaal & schelpdieren, maar dit weekend kilo’s mosselen & oesters gegeten.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zanger Bram Houg uit Goes reageert voor het eerst op zijn uitschakeling bij tv-talentenjacht The Voice of Holland. Houg deed voor de tweede keer mee aan het tv-programma. Ook dit keer overleefde hij de knockout-fase niet. ,,Nieuwe eigen muziek is onderweg, ik hoop dat jullie dan net zo enthousiast zijn", schrijft hij.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Instabram (@bramhoug) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ellemieke Vermolen, de ex-vrouw van de Zeeuwse topkok Sergio Herman, deelt een emotioneel bericht met haar 100.000 volgers op Instagram. Daarin herdenkt ze hun zoontje Joshua, die vier jaar geleden kort voor de geboorte overleed.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Boerin Bertie uit Renesse is terug op televisie. Ze bestuurt de camper in het nieuwe programma Onze boerderij in Europa van Yvon Jaspers. Daarin neemt Jaspers bekende koppels uit Boer zoekt Vrouw in een camper mee over de grens, op zoek naar boeren in het buitenland, om te kijken hoe ze daar het werk doen. Bertie haalde speciaal voor het programma haar groot rijbewijs.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De band Racoon uit Goes is tijdens de tv-uitzending van All You Need Is Love verrast met een award. Het nummer Het is al laat toch werd door radiozender 100% NL verkozen tot mooiste liefdesliedje van 2020.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zangeres Emma Heesters uit ‘s-Gravenpolder feliciteert op Instagram haar vriend Wesley Hoedt met zijn verjaardag. De profvoetballer van SS Lazio werd vandaag 27 jaar.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Yentl Schieman uit Goes is samen met haar cabaretpartner Christine de Boer opnieuw genomineerd voor de Annie M.G. Schmidt-prijs. Hun nummer Het is begonnen maakt daarmee kans het mooiste theaterlied van 2020 te worden. Het duo won de prijs in 2014 ook al eens, met het nummer Ik heb een man gekend.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En hoe kan je deze showbytes beter eindigen dan met een wijze les van Rico Verhoeven? De kickbokser, die in Tholen opgroeide, citeert op Instagram de Dalai Lama uit diens boek De kunst van het geluk.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.