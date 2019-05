Boeren willen wel, maar kunnen niet altijd duurzamer telen

PORTRET ‘Jonge hond’ Robbert Lievense had altijd al de grootste mond

19:00 Hij was het jongste raadslid ooit op Schouwen-Duiveland, maar inmiddels zit Robbert Lievense er het langst van allemaal. Op je 35ste al meer dan de helft van je leven in de politiek, dan is het misschien wel eens tijd voor wat anders.