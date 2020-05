Boeren slaan C02 op in bodem rond Windpark Krammer; goed voor 2000 retourtjes New York

Marloes trakteert de zorg op virtual reality films van Zeeland: ‘Tien minuten kijken is pure ontspan­ning’

15:42 GOES - Voor cliënten in zorgcentra, patiënten in ziekenhuizen en mindervaliden is de wereld door de pandemie nog kleiner geworden. Daarom brengt Marloes Henderikx uit Goes met vier virtual reality films Zeeland naar ze toe. ,,Voor een driedimensionale ervaring zijn wel VR-brillen nodig. Daarmee kun je bijvoorbeeld door de Zeeuwse natuur wandelen. Dat biedt ontspanning en plezier.”