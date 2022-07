Boeren rijden in colonne naar Abdij in Middelburg, maar zijn niet boos op de provincie. ‘We willen onze dank uitspreken’

Walcherse boeren rijden in colonne naar de Abdij in Middelburg. Daar praat de provincie vanmiddag over de stikstofproblematiek. Het protest is georganiseerd door boerenorganisatie ZLTO, afdeling Walcheren. Rond 12.00 uur waren al zo’n veertig trekkers naar het centrum van de hoofdstad onderweg. De verwachting is dat meer boeren zich aansluiten bij de actie.

De boeren protesteren om te laten zien dat ze kwaad zijn op het kabinet. Ze willen met de optocht vertellen dat het plan van stikstofminister Christianne van der Wal van tafel moet. Drie weken geleden presenteerde het kabinet een plan om de stikstofuitstoot te verlagen, waardoor de natuur kan herstellen.

'Normaal en gezond perspectief’

De Walcherse boeren eisen een normaal en gezond perspectief om te kunnen blijven bestaan. ,,Net als iedere, hardwerkende Nederlander dat krijgt.”

Het plan is dat de protesterende boeren vanaf de Zandvoortseweg in Grijpskerke in een lange rij naar het centrum van Middelburg rijden. Om 14 uur vergadert daar de Statencommissie Strategische Opgave over het stikstofbeleid.

De ZLTO Walcheren stelt in een verklaring dat de provincie Zeeland achter de boeren staat. ,,Wij willen onze steun en dank uitspreken", zegt woordvoerder Peter Marinissen. De actievoerders willen laten merken dat er niet met hen gesold moet worden in Den Haag. Gedeputeerde Anita Pijpelink ontvangt de boeren in Middelburg.

Vermaledijde vlekkenkaart in de prullenbak

De provincie heeft meteen na het kabinetsbesluit al laten weten dat het Rijk zijn plannen moet bijstellen. De vermaledijde vlekkenkaart, waarop staat waar de stikstofuitstoot verminderd moet worden, kan in de prullenmand. ,,Wij moeten constateren dat de minister doelen heeft vastgesteld die ons verrasten en waar wij ons niet in kunnen vinden”, aldus Gedeputeerde Staten in een brief.

De organisatie roept de leden op om netjes en publieksvriendelijk te protesteren. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de tractors zich netjes in een rij opstellen langs de Zandvoortseweg om het doorgaande verkeer niet te hinderen.

Het protest moet klaar zijn voor de Statencommissie vergadert. Dat zal rond 13.45 uur zijn.

Volledig scherm Rond 11.45 uur had een tiental boeren zich verzameld. Later reden nog zo'n tien trekkers over de Zandvoortweg richting Middelburg. © Ab van der Sluis