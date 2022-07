Boeren klaar met demonstratie op het Abdijplein, met steun van de provincie op zak. ‘Ook industrie en scheepvaart moet aan tafel’

Rond een uur of twaalf verzamelden zich tientallen boze boeren op de Zandvoortseweg bij Grijpskerke. Hun doel? Het centrum van Middelburg, waar het provinciebestuur zetelt.

Commissaris van de Koning Han Polman oog in oog met hond Krijn. Het dier is met zijn baasje Irene Davidse uit Wolphaartsdijk op de trekker naar het Abdijplein gekomen om het protest van de boeren kracht bij te zetten.

Het tijdstip voor het protest is niet toevallig gekozen. De Statencommissie debatteert vandaag over de stikstofproblematiek. In sommige gebieden moet de uitstoot met 70 procent naar beneden. Onhaalbaar, zeggen de Zeeuwse boeren. Met technische maatregelen is het wellicht mogelijk om 20 procent reductie te halen, maar anders ligt het faillissement van de boerensector op de loer.

'Normaal en gezond perspectief’

De Walcherse boeren eisen een normaal en gezond perspectief om te kunnen blijven bestaan. ,,Net als iedere, hardwerkende Nederlander dat krijgt.”

Tientallen Walcherse boeren rijden in colonne naar de Abdij in Middelburg.

Commissaris van de koning Polman sprak de verzamelde boeren op het Abdijplein toe. Hij zei dat Nederland voor een grote opgave staat om de natuur te herstellen. Polman vindt niet dat alleen de boeren daarvoor verantwoordelijk gehouden kunnen worden. ,,Nee, we moeten dat sámen doen en rekening houden met elkaars belangen. Ook de industrie én ook de scheepvaart moet aan tafel komen. Dat is de Zeeuwse aanpak en dat zullen we Den Haag ook laten weten.”

Boerenvoorman Peter Marinissen zei geëmotioneerd trots te zijn op de boeren, die rustig van Grijpskerke naar het Abdijplein waren gereden. Hij erkende afgelopen nacht wakker te hebben gelegen. Allerlei doemscenario's waren door zijn hoofd gegaan. ,,Maar dit protest overtreft al mijn verwachtingen. Alles verloopt in goede harmonie.”

Wat de ZLTO Walcheren - de organisatie van het boerenprotest - aangaat, is dit niet de laatste demonstratie. Marinissen zei tegen stikstofgedeputeerde Anita Pijpelink dat een wagenpark met tractorchauffeurs klaar staat om de Zeeuwse boodschap in Den Haag over te brengen.

De actievoerders willen niet dat er met hen wordt gesold.

Rond 11.45 uur had een tiental boeren zich verzameld. Later reden nog zo'n tien trekkers over de Zandvoortweg richting Middelburg.

