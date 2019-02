Boeren, burgers en buitenlui veroveren Abdij op Open Dag Provincie Zeeland

Nieuwe eigenaren van de Hoeksteen zetten de deuren open voor bewoners Noordhoek

18:16 GOES - Wijkbewoners van de Noordhoek was het misschien al opgevallen. Sinds januari is er zondags aanmerkelijk meer bedrijvigheid rond De Hoeksteen. De nieuwe eigenaren van het kerkgebouw zetten zaterdag de deur open op kennis te maken met de buren.