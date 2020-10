Boeren boos over beschuldiging van GroenLinks dat ze het Veerse Meer vervuilen

Terneuzen moet het zonder eigen politie­vaar­tuig stellen: ‘de Kanaalzone wordt vergeten’

4 oktober TERNEUZEN - Als een dief in de nacht is de waterpolitie uit Terneuzen verdwenen. Sinds deze zomer is er geen politievaartuig meer gestationeerd. Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen, is onaangenaam verrast. ,,De Kanaalzone wordt vergeten.”