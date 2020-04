Boerderijwinkels in Zeeland beleven gouden tijden: Stormloop aan ‘corona-vluchtelingen’

Robbeson is blij dat steeds meer consumenten nu lokale producenten ondersteunen, maar of het blijvertjes zijn, moet de toekomst uitwijzen. Ook Anneke van Hootegem van De Grote Verleiding Kruiningen moet dat nog zien. ,,We hebben nu een stormloop aan ‘corona-vluchtelingen’ omdat wij bijna het volledige supermarktpakket voeren en al jaar en dag aan huis bezorgen. We hebben een klantenstop moeten invoeren, omdat we het anders niet meer bezorgd krijgen. Ik vermoed dat zodra we uit deze vervelende crisis komen veel mensen weer naar de supermarkt gaan. Het zou leuk zijn als een deel ons trouw blijft.”



Hoewel bijna alles nog leverbaar is, merkt Van Hootegem wel dat sommige producten schaars worden. Tomaat in blik uit Italië bijvoorbeeld. ,,Dat zal wel een logistiek probleem zijn, want er zullen in Italië vast nog loodsen vol staan. Ook aan toiletpapier is lastig te komen. Ik heb nu alleen de duurste variant geleverd gekregen. Sommige producten worden duurder, met name die uit Spanje en Italië omdat niet meer dan twee mensen op één vrachtwagen mogen zitten. Daarentegen is vis goedkoper. Door de sluiting van de horeca gaan vissers minder vaak de zee op. Frietaardappelen hebben we volop, want die raak je aan straatstenen niet kwijt. Met ons vlees hebben we even dikke pech. Er is ingebroken bij onze vleesleverancier Koekoek in Drimmelen. Natuurlijk hebben ze het duurste vlees meegenomen...”