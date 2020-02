Boer Kees Hanse gaat met frisse tegenzin naar het Malieveld

Hanse erkent dat hij wel even heeft moeten nadenken over de vraag wel of niet naar Den Haag. De harde toon van Farmers Defence Force had van hem, en veel van zijn Zeeuwse collega's, best wel wat minder gemogen. ,,De organisatoren van het protest in Den Haag wilden Zeeland erbij hebben. Ik heb toen gezegd dat ook het geluid van de akkerbouwers gehoord moet worden, want tot nu toe gaat het alleen maar over stikstof en PFAS. Ze hebben mij toen gevraagd of ik namens de akkerbouw dan het woord zou willen voeren.” De toezegging dat hij het geluid van de akkerbouw kan laten horen, was voor Hanse reden zijn Zeeuwse achterban te mobiliseren.