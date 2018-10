Boer Gert-Jan laat zijn wortels vanwege de droogte maar in de grond zitten

Pas in de lente wordt duidelijk hoe groot de financiële schade van de droogte echt is

7:00 VLISSINGEN - Met name in Oost-Zeeuws-Vlaanderen is de aardappeloogst flink tegengevallen, weet Adrie Bossers van de ZLTO. ,,Daarbuiten is ook de suikerbietenoogst behoorlijk lager. Volgens de laatste taxaties 13,4 ton per hectare in plaats van 15 zoals normaal. “