'Boer dupe van 380kV-lijn'

Eén van de bedrijven die helemaal niet op de nieuwe hoogspanningslijn zit te wachten is de Maatschap Slabbekoorn-de Bruijne uit Eversdijk. Vlak onder de A58 runnen zij een fruitteeltbedrijf dat nu al doorsneden wordt door stroomdraden. Midden tussen de boomgaarden beschikken ze over een weel, die gevoed wordt door een zoetwaterbel.

Uniek in een gebied waar het grondwater overwegend brak is. ,,Die zoetwaterbel is voor ons van levensbelang'', zei de eigenaar. Het water wordt gebruikt om te beregenen tijdens droogte en bloesems te beschermen tegen de vorst, maar door een bouw van een hoogspanningsmast pal naast de weel dreigt verzilting.

Magneetvelden

Ook ziet Slabbekoorn tal van andere nadelen. Zo verstoren de magneetvelden sensoren die gebruikt worden in de precisiefruitteelt. En rond de masten mag hij geen staal gebruiken om hagelnetten te bouwen. De eigenaar had een alternatief ontwerp bedacht, dat ook nog eens het landschap minder aantast.

Zelfs de minister van Economische Zaken is het met dat laatste punt eens. Toch ziet hij niks in het alternatief, bleek tijdens de zitting. Om het uit te voeren is namelijk een noodlijn noodzakelijk, wat een kostenplaatje van 33 miljoen met zich meebrengt. ,,Dat is echt een brug te ver voor één mastpositie", stelde een medewerker van netbeheerder Tennet.

De te verwachten problemen bij Slabbekoorn staan symbool voor een reeks andere ondernemers problemen voorzien. Na het afhaken van de natuurorganisaties vormen zij, samen met inwonersgroepen uit Vlake, Borssele en Krabbendijke, de belangrijkste groep bezwaarmakers.

Alternatieven

Op de eerste dag stond de zittingskamer van de Raad van State ook stil bij het nut en noodzaak van de hoogspanningsverbinding en alle alternatieven die zijn aangedragen. Henk-Jan van Doorn uit Krabbendijke vindt dat het besluit om de lijn op te knippen in twee delen (Borssele-Rilland en Rilland-Borssele) de zaak voor het Zeeuwse deel in een stroomversnelling heeft gebracht.

,,Daardoor is geen tijd meer genomen om serieus alternatieven te onderzoeken. Bijvoorbeeld over de bodem van Westerschelde of grote delen ondergronds.'' Hij is blij met de toezegging dat na 2025 de bestaande 380kV-lijn bij Krabbendijke onder de grond wordt gebracht, maar had veel liever de nieuwe lijn meteen ondergronds gezien. ,,In Brabant kan dat ook onder een natuurgebied.''

Ziek

Ook gezondheidseffecten werden behandeld. De zittingskamer was kritisch over het beleid om huishoudens die in een bepaalde magneetzone vallen, uit te kopen. Dit gebeurt uit voorzorg, stelde een woordvoerder van de minister, niet omdat wetenschappelijk is aangetoond dat er een verband is tussen stroomdraden en ziek worden.

Henk-Jan van Doorn vindt dat 'niet uit leggen' in Krabbendijke ,,Je mag dus wel met een gezin van elf in die zone wonen, maar een kinderdagverblijf beginnen, mag niet.'' Dat dit laatste geen fictief voorbeeld is, bleek uit het beroep van bewoners van de Goesestraatweg bij 's-Gravenpolder. ,,Die plannen leven als sinds 2004, maar zijn in 2008 stopgezet toen Tennet met de plannen kwam", zei jurist Hans Mieras.