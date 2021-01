Boer Burger Beweging doet ook in Zeeland mee aan Tweede Kamerverkiezingen

Schou­wen-Duiveland stelt voorwaarde aan twee ton voor overgang jeugdhulp Intervence

15 januari ZIERIKZEE - Natuurlijk betaalt Schouwen-Duiveland mee aan een zo rimpelloos mogelijke overgang van de jeugd- en gezinszorg van Intervence. Maar de drie andere organisaties die deze taak in Zeeland gaan uitvoeren, mogen dat geld pas aanspreken op het moment dat de hele gang van zaken goed is geregeld. ,,En is er in die overgangsperiode meer geld nodig, kom dan terug bij deze raad, dan zullen we daar opnieuw naar kijken", aldus LSD-raadslid Laurence Haack.