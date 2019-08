Boekhandelaar Willy Wouters: ‘Ik zoek altijd de grenzen op’

COLUMN MAIKEL HARTE Lee Towers

7:00 Zat ik maandag op een terras in het Italiaanse Udine, moest ik ineens aan Lee Towers denken. Niet dat er volgens mij ook maar enig verband is tussen Lee Towers en Udine, want Lee Towers kun je maar met één stad associëren en dat is Rotterdam. Het had ook niks met zijn liedjes te maken.