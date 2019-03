Boekenweek begint in Zeeland goed met dubbelinterview Jan Siebelink en Murat Isik

Kapelle fluit Z4 terug: ‘Zeeuwse spoorge­meen­ten moeten samen optrekken’

14:17 KAPELLE - Het Kapelse college heeft zich geërgerd aan een brief van Z4 aan gedeputeerde Van der Maas. In die brief pleiten Goes, Terneuzen, Middelburg en Vlissingen voor een goede bereikbaarheid van de steden via het spoor. Kapelle wil juist met alle Zeeuwse spoorgemeenten samen naar buiten treden.