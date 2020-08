Boekentip en Zomerhit #38

Eindelijk een idee wat E=mc2 betekent

En nou niet direct roepen: ‘Saaaaaai!’ Bryson biedt een heerlijk menu aan wetenschappelijke uitleg (eindelijk begrijp ik een beetje wat E=mc2 betekent), maar kruidt het geheel ook met levendige beschrijvingen van de wetenschappers. Zoals Charles Darwin, die toen hij zijn befaamde boek On The Origin Of Species uitbracht, van een wetenschappelijk journalist te horen kreeg dat het wel aardig was, maar weinig mensen zou aanspreken. ‘Schrijf liever over duiven, iedereen is geïnteresseerd in duiven’, luidde het advies. Darwins boek was op de eerste dag uitverkocht, en bleef sindsdien over de toonbanken vliegen.

Niet vrolijk of zonnig

Het liedje kwam uit in de nazomer van 2012 en een hit was het niet. Vrolijk of zonnig is het evenmin. Toch is Through the morning, through the night van Robert Plant en Alison Krauss voor mij een echte zomerhit. Het door Gene Clark geschreven liedje krijgt een prachtige, heel intrigerende uitvoering. De lead is van Krauss, die zingt: I could never kill a man, but to know that another man’s holding you tight, hurts me, little darling, thru the morning, thru the night. De dreigende woorden van een man gezongen met een lieftallige vrouwenstem, dat zet de luisteraar op het verkeerde been. De van Led Zeppelin bekende hardrockzanger krijst daar niet als een macho doorheen, ook hij klinkt vrouwelijk. En de laagste partij is een tweede (eigenlijk dus derde) stem van Krauss in het refrein. Elk vastgeroest beeld van gender wordt in dit liedje overboord gegooid.