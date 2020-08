Boekentip en Zomerhit #34

Narrige inspecteur in Edinburgh

Ik hou van thrillers, zij het niet de kolder van Stieg Larsson met zijn getikte computernerds en zakenmannen die nazi’s blijken met een martelkamer onder hun villa. Liever een ouderwetse detective, beetje cliché mag, met van die geweldige dialogen. Denk aan Raymond Chandler, Elmore Leonard en mijn absolute favoriet Ian Rankin. Hij is de bedenker van inspecteur John Rebus. Inderdaad: gescheiden, narrig, verzot op drank en onuitstaanbaar eigenwijs. Tikkeltje voorspelbaar, zou je denken, maar dat geldt niet voor de dialogen, vol humor, de beschrijvingen van Edinburgh (het helpt als je er bent geweest) en zijn voorliefde voor popmuziek. Ik had zeker tien boeken van ‘m kunnen kiezen, maar de verwijzing naar Radiohead in de titel gaf de doorslag voor Exit Music (vertaald als Laatste ronde). Bovendien lag die stapelshoog in de boekwinkels toen wij tijdens een vakantie in 2009 voor de kinderen op zoek gingen naar een wat obscuur winkeltje met Magic-kaarten in Buccleuch Street in Edinburgh. Probeer dat maar eens uit te spreken. Om de een of andere reden komt Rebus daar zo vaak, dat ik het sindsdien jammer vind als die straat eens een keer níet genoemd wordt in een boek. In oktober komt de nieuwe Rankin uit. Ik kan niet wachten.