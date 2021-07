Boekentip #2: Oxen van Jens Henrik Jensen

Vakantie: tijd voor boeken! Onze redacteuren geven in de zomervakantie elke dag een tip. Deze week geeft Ab van der Sluis een kijkje in zijn boekenkast.

Niels Oxen is de hoogst onderscheiden militair van Denemarken. Hij is de enige soldaat die een Kruis voor Dapperheid heeft gekregen voor zijn verdiensten als commando tijdens de Balkanoorlog en in Afghanistan. Oxen kampt met posttraumatische stress stoornis, veroorzaakt door de ellende die hij heeft gezien tijdens de oorlogen.

Hij trekt zich terug in de bossen van Jutland. Ongewild wordt hij verdacht van de moord op een voormalig ambassadeur, lid van het schaduwparlement Danehof. Samen met agente Margrethe Franck van de inlichtingendienst raakt hij verstrikt in een web van intriges en moorden die hem zelfs naar de Baltische staten voert.

Auteur Jens Henrik Jensen gaat héél nauwgezet te werk. Van huis uit is hij journalist. Hij beschrijft tot in detail op welke plekken Oxen en Franck zijn tijdens hun zoektocht naar de personen die deel uitmaken van Danehof. Een voorbeeld: als Jensen schrijft dat de minister van Justitie van het restaurant naar zijn woning loopt in het kustplaatsje Gilleleje is via Google Maps heel snel te verifiëren dat elk detail klopt. Een must voor liefhebbers van Scandinavische literaire thrillers.