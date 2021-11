Boekenbon Literatuurprijs naar Zeeuwse auteur Wessel te Gussinklo

,,De jury heeft uiteindelijk gekozen voor het boek waarvan het lezen voelt als een roes waar je maar moeilijk van los kunt komen. De auteur laat je als lezer een innerlijke wereld betreden die zich niet laat snoeien: je zult het volledig moeten ondergaan. Al eerder heeft Te Gussinklo laten zien dat hij tijdloos proza levert, dat krachtig en indringend is”, licht juryvoorzitter Winnie Sorgdrager toe.

Dochter neemt prijs in ontvangst

Te Gussinklo was door zijn gezondheidstoestand niet in staat om bij de bekendmaking in Den Haag te zijn en werd er vertegenwoordigd door zijn dochter Geraldine aan wie het boek is opgedragen.

De prijs wordt mogelijk gemaakt door Boekenbon B.V. en is de opvolger van de AKO Literatuurprijs. De Boekenbon Literatuurprijs is de bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek, fictie of non-fictie. De jury maakte haar keuze uit 495 door uitgevers ingestuurde titels, verschenen tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021. De onderscheiding wordt jaarlijks toegekend door een jury van recensenten en boekverkopers uit Vlaanderen en Nederland.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat Te Gussinklo de prijs wint. In 2019 won hij met de roman De Hoogstapelaar, die in dat jaar ook werd bekroond met de Zeeuwse Boekenprijs.

Volledig scherm Wessel te Gussinklo op archiefbeeld. © Johan van der Heijden