Boek over Slag om de Schelde wint de Zeeuwse Boekenprijs

Opinie Genoeg is genoeg, maar wáár trek je de grens? Soap rond Brouwersei­land begint aan nieuw seizoen

17:01 ZIERIKZEE - Het Uur U voor Brouwerseiland nadert. Volgende week donderdag velt de Schouwse gemeenteraad het, wat haar betreft, finale oordeel over het bouwplan voor meer dan driehonderd luxe recreatievilla's op dertien kunstmatige eilandjes in de Grevelingen. Hoewel de raadsleden zich maandag in een speciale commissievergadering nog niet allemaal diep in de ziel lieten kijken, werd duidelijk dat een meerderheid vasthoudt aan de motie van vorig jaar. Genoeg is genoeg, klonk het toen.