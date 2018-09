Boek over geschiedenis van Zeeland mag bron zijn voor nieuw onderzoek

'Zeeland in the world', dat wordt de officiële titel. Het is een Engelstalig project, waaraan zowel Nederlandse als buitenlandse studenten meedoen. Vrijwel elk artikel gaat in op een onderwerp uit de geschiedenis van Zeeland van de 16e tot in de 20ste eeuw. Aan de hand van onderzoek in het archief van onder andere de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) wordt een beeld geschetst van de vaak wereldwijde handelsnetwerken die in de achttiende eeuw vanuit Zeeland opereerden. De rol van Middelburg in de achttiende-eeuwse wijnhandel komt voorbij, evenals het Schotse handelsmonopolie in Veere. Verder wordt er aandacht besteed aan de opkomst van het toerisme in de jaren meteen na 1900. De bundel besluit met twee artikelen over kunsthistorische onderwerpen en eentje over de geschiedenis van het terrorisme. Van Dixhoorn: ,,Deze artikelen laten zien hoe de wereld wordt verkend in en vanuit Zeeland.''