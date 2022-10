Bodine en Thom lanceren het ultieme Zeeuwse kookboek: ‘Honderd unieke gerechten van Zeeuwse chefs’

reportage | met video Zien jonge boeren nog een toekomst in Zeeland? ‘Om te boeren is Canada fantas­tisch, maar ik denk dat je er snel vereen­zaamt’

Boeren kwamen deze zomer in opstand. Ze willen niet langer worden weggezet als gifspuiters, dierenbeulen en stikstofverspreiders. Wie wil nog boer zijn in deze tijd en is er nog wel toekomst in de landbouw? We vragen het jonge Zeeuwse boeren. ,,Ze maken ons knettergek, daar in Den Haag.”

1 oktober