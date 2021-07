Boaz uit Goes ging met zijn vrienden op examenreis naar Mallorca en kwam terug met corona

Die feestweek op Mallorca, daar keken de jongens al maanden naar uit. Door het coronavirus hebben ze de afgelopen anderhalf jaar amper de kans gehad om naar de kroeg of de discotheek te gaan. ,,We waren al zó lang niet uit geweest”, vertelt Boaz. ,,Op Mallorca konden we avond na avond gekke dingen doen en stappen. We hebben echt genoten. Hier hadden we zes jaar naartoe gewerkt. Zo’n vakantie hoort er gewoon bij.”