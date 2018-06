Boaz Timmermans als technicus naar WK voetbal: Gras moet altijd even groen zijn

Timmermans (26), die ook fotograaf is voor deze krant, reist af in opdracht van een Belgisch media- en faciliteitenbedrijf. Hij is als 'shader' lid van één van de technische ploegen die ervoor zorgen dat alle wedstrijden goed uitgezonden kunnen worden. ,,Ik heb de controle over vier of vijf camera’s in een stadion. De cameraman maakt beelden en zorgt dat alles scherp is. Ik sta in direct contact met hem, zie alles op een monitor en regel alles technisch af. Zo zorg ik ervoor dat de huidskleur van een voetballer of de kleur van het gras vanuit alle hoeken hetzelfde is."