Blush: een nachtje dansen en rappen in de Zeelandhallen

GOES - Tot in de late uurtjes hebben 2500 jongeren afgelopen nacht gefeest in de Zeelandhallen in Goes. Voor het eerst werd daar het Blush Indoor Festival gehouden. Deuren gingen open om 22 uur, maar de loop kwam er pas echt in toen Jonna Fraser rond middernacht het podium betrad.