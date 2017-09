Blurring is goed voor de binnenstad

Recordbedrag voor Chinees rolschilderij Zeeuws Veilinghuis

9:12 MIDDELBURG - Bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg is een Chinees rolschilderij voor maar liefst 185.000 euro verkocht. Voor zover bekend is dit het hoogste bedrag dat ooit in Nederland voor een dergelijk schilderij is betaald.