Bluesprijs voor Peter Kempe en Kees Wielemaker

Jort Kelder in MuZeeum gespreksleider bij symposium over gevoelig Zeeuws verleden

4 maart VLISSINGEN - Het Zeeuws maritiem MuZEEum in Vlissingen houdt op de geboortedag van Michiel de Ruyter (24 maart) een symposium over gevoelige kwesties in onze geschiedenis. Gespreksleider die dag is Jort Kelder.