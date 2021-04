Bløf-zanger Paskal Jakobsen ziet dief wegrijden op zijn elektrische fiets: ‘Fiets gejat vanonder mijn kont’

Ringrij­ders wachten in spanning af: wanneer mogen ze weer?

20 april MIDDELBURG - Koningsdag is traditioneel de start van het nieuwe ringrijseizoen. Over exact een week hadden de eerste ringen weer gestoken moeten worden op het Abdijplein van Middelburg maar door de coronacrisis moeten de paarden op stal blijven, en de lansen in de kisten. ,,Maar we zitten niet stil”, zegt Maartje Hoogesteger van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging.