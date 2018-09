Bløf-zanger Paskal Jakobsen en topkok Edwin Vinke openen eetcafé in Middelburg: 'Een droom die uitkomt'

Staking in het onderwijs kan ook anders: geen les, maar ook niet de school dicht

10:31 GOES - De school dicht, daar beginnen ze vandaag niet aan bij de Kohnstammschool in Goes. Maar ze laten de estafettestaking in het onderwijs ook niet ongemerkt voorbij gaan. Leraren, leerlingen en ouders vragen met een optocht op de Grote Markt aandacht voor de werkdruk en de beloning in het onderwijs.