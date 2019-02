Bløf wint Vlaamse muziekprijs MIA voor Zoutelande

Door de hit Zoutelande is het succes van Bløf in België afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen. Het duet met de Belgische zangeres Geike Arnaert stond zes weken op nummer 1 in België en werd platina. Eerder op de avond won Bløf in Amsterdam een 100% NL Award voor Meest gedraaide track. Ook werd Bløf uitgeroepen tot band van het jaar. De Zeeuwen waren niet aanwezig in Amsterdam om de prijzen in ontvangst te nemen, ze waren in Brussel om de MIA op te halen.