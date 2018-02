Bløf wint twee 100% NL Awards

VLISSINGEN - Bløf is met twee muziekprijzen de grote winnaar van de 100% NL Awards. De band won dinsdagavond met Zoutelande de prijs voor Hit van het jaar. De track Wereld van verschil, waar ook Typhoon aan meewerkte, won de 100% NL Award voor meest gedraaide track. De Toppers zijn Live act van het jaar, Kensington is uitgeroepen tot beste band en Marco Borsato kreeg de prijs voor Beste album.

De 100% NL Awards worden dinsdagavond uitgereikt in Club Panama in Amsterdam. Het is dit jaar de negende editie. De afgelopen acht edities zijn al 47 awards uitgereikt, waarvan Marco Borsato de meeste naar huis mocht nemen, namelijk zeven stuks.

De Toppers

Jeroen van der Boom en Gerard Joling namen uit handen van Samantha Steenwijk namens De Toppers de eerste award van de avond in ontvangst in de categorie Beste Live Act voor hun concerten die ze vorig jaar gaven in de Amsterdam ArenA. De Toppers versloegen André Hazes met zijn concerten die hij in Ahoy gaf en Bløf met hun evenement Concert at Sea. Ook Guus Meeuwis behoorde tot de kanshebbers met zijn concertreeks Groots met een zachte G, evenals de Ladies of Soul met hun concerten in de Ziggo Dome.

Kensington

Kensington sleepte de 100% NL Award voor beste band in de wacht. Het is voor het derde jaar op een rij dat Kensington deze publieksprijs wint. Kensington versloeg dit jaar de overige genomineerden 3JS, BLØF, Racoon en Rondé.

Guus Meeuwis

Guus Meeuwis won een award in de categorie Beste zanger. Marco Borsato nam voor zijn plaat Thuis de award in ontvangst voor Beste album. Borsato is in de negen jaar van het bestaan van de publieksprijzen recordhouder. Hij verzamelde er in de afgelopen jaren al acht in totaal.

Miss Montreal

De award voor Beste zangeres ging naar Miss Montreal die in het verleden al drie beeldjes mee naar huis mocht nemen. Nieuwkomer Vinchenzo is verkozen tot Talent van het jaar.

Maan en Anouk

De 100% NL Award voor Muziekmoment van het jaar was al in december uitgereikt aan zangeres Maan voor haar deelname aan het programma De beste zangers van Nederland. Anouk was al verzekerd van de 100% NL Oeuvre Award. Twintig jaar na haar doorbraak met Nobody's Wife werd zij dinsdag in club Panama geëerd voor haar gehele muzikale oeuvre.