BLØF viert dertigjarig jubileum in Amsterdamse Ziggo Dome

Volgens de band wordt het een bijzondere avond met een dwarsdoorsnede uit dertig jaar BLØF. ,,We kijken er geweldig naar uit.” De groep zit de groep vol plannen voor het komend jubileumjaar. ,,We houden er van om vooruit te kijken. Zo komt er veel nieuwe muziek uit in het nieuwe jaar.”

BLØF is één van de succesvolste bands van Nederland. De band scoorde talloze hits en sleepte vele muziekprijzen en awards in de wacht, waaronder acht Edisons, zes 3FM Awards en de Popprijs. Ze speelden meerdere keren in Rotterdam Ahoy, Ziggo Dome en organiseren al vijftien jaar hun eigen festival Concert at SEA op de Brouwersdam. Op zaterdag 13 november 2021 sluit de band het eveneneens eigen, nieuwe festival ‘HIER’ af in Rotterdam Ahoy. Kaarten voor het jubileumconcert in de Ziggo Dome gaan vanaf maandag 15 november om 10.00 uur in de verkoop via www.blof.nl.